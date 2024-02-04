Özgür Özel'den Erdoğan'a tepki: Siyasi şantaj yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki göstererek, "Siyasi şantaj yapıyor ve oy istiyor. Ben bunu bütün milletimize şikayet ediyorum" dedi ve ekledi: "Bir insanın gözü bu kadar nasıl döndü gerçekten inanmıyorum! Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırı sonucu yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine İzmir'de taziye ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasında, "Ben gördüğüm andan itibaren etkisinde değilim. Bugün özellikle aileyi görmek, geride bıraktıkları için bir şey yapabilir miyiz diye ziyaret ettik. Bu geride kalanlarla ilgili elimizden geleni yaparız" dedi ve ekledi: "Ümit ediyorum bu kayıp, bundan sonraki taksicilerin evlatlarının yetim kalmaması noktasında bir kazanıma dönüşebilir."

ERDOĞAN'A TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki gösteren Özel, "Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Genel iktidarla yerel iktidar birlikte olmazsa hizmet gelmez' ifadeleri gerçekten vicdan sahibi, yürek sahibi, akıl sahibi kimsenin bırakın söylemeyi, duymaya bile tahammül edemeyeceği laflar" dedi.

"Hatay'a siyasi şantaj yapıyor olmasının ayıbını Hataylılara havale ediyorum" diyen Özel, şöyle devam etti: "Diyor ki 'Benim partimden bir belediye başkanı olmadığı için ben Hatay'ı hizmetsiz bıraktım, seçmezseniz yine getirmem.' Yalan da söylüyor. Kendi belediyelerinin olduğu yerde de sorunları çözmüş değil. Siyasi şantaj yapıyor ve oy istiyor. Ben bunu bütün milletimize şikayet ediyorum. Bilhassa AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi insanlara havale ediyorum. Depremzedeye tehdit olur mu, böyle vicdan olur mu!" dedi.

Özel, son olarak, "Recep Tayyip Erdoğan'un kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez... Olmaz olsun senden gelecek hizmet. Yazıklar olsun! Bir insanın gözü bu kadar nasıl döndü gerçekten inanmıyorum! Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın!" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullanmıştı.