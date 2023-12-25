Özgür Özel'den İsmet İnönü paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in ikinci cumhurbaşkanı ve CHP'nin eski genel başkanlarından İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı ve CHP'nin eski liderlerinden İsmet İnönü'yü, vefatının 50. yıl dönümünde andı.

İsmet İnönü için "Lozan Zaferinin mimarı, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı'nın dışında tutmayı başarmış büyük bir diplomat, büyük bir asker" ifadelerini kullanan Özel'in paylaşımı şöyle: