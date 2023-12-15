Özgür Özel'den Osman Özgüven'e plaket: "Sola dair temellerimi Özgüven sayesinde aldım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ve yol arkadaşlarının hikayesini anlatan Yerel Devrim belgeselinin Ankara galasına katıldı. CHP lideri Özel, Osman Özgüven’e Yaşam Boyu Onur plaketi takdim etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ve yol arkadaşlarının hikayesini anlatan Yerel Devrim belgeselinin Ankara galasına katıldı. CHP lideri Özel, Osman Özgüven’e Yaşam Boyu Onur plaketi takdim etti.

Özel; Uğur Mumcu ve İlhan Selçuk başta olmak üzere çok sayıda önemli ismi, Özgüven’in düzenlediği Dikili festivallerinde tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Galada bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Böyle bir belgeselde anlatıcılardan bir tanesi olmak benim için çok büyük bir onur. Bana deseler ki ‘Bir gün Osman Özgüven’in belgeseli yapılacak. Bu belgeseli Gökmen Ulu yapacak. Gökmen Ulu, Oben Ulu ile birlikte tek tek gezip bakacak, ben de o sırada kardeşimle birlikte balık tutan çocuklardan olacağım 13-14 yaşlarında. Böyle bir şeyi hayal edemezdim” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜVEN BELEDİYE BAŞKANI OLMASAYDI, ÖZEL OLMAZDI”

Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’in kendisi için önemli bir isim olduğunu vurgulayan CHP lideri Özel, “Eğer Osman Özgüven, 1984-94 arası belediye başkanı olmasaydı, Özgür Özel burada olmazdı” dedi. “Ben o zaman 10 yaşında Manisa’dan, bir bahçıvanın ve bir muhasebe memurunun torunu, iki öğretmenin çocuğu olarak devlet parasız yatılı bursuyla Bornova Anadolu Lisesi’ne gittim” diyen CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada orta okulun sonlarına doğru, 1987’de, bütün kış birlikte yatmamız yetmezmiş gibi ‘Yazın Dikili’de festival yapılıyormuş. Festivalde çadır kuruluyormuş, orada da solcular, sosyal demokratlar, Atatürkçüler toplanıyormuş’ denilince, İzmirli arkadaşlarımızla, ‘Biz de gidelim’ dedik. Bir tane çadır aldık. Osman Özgüven’in yönettiği Dikili’de çadır kurduk. Orta 3 öğrencisi olarak… Bir sonraki sene istediğimiz müzik grubu yok diye Özgüven’e hesap sormaya gittik. Çay ikram etti. Hepimizi dinledi. Halledeceğini söyledi. Ben, sola dair, sosyalizme dair, eşitliğe dair, sosyal demokrasiye dair, Atatürkçülüğe dair ne temel aldıysam, orada aldım. Ben Uğur Mumcu’yu orada dinledim. İlhan Selçuk’u orada dinledim. Sürgünde olan ve yıllar sonra Türkiye’ye gelen TKP’liler Haydar Kutlu ve Nihat Sargın’ı orada dinledim. Nazım Hikmet’in şiirlerini orada dinledim. Babam gibi sevdiğim Osman Özgüven beni gerçek bir solcu ve sosyal demokrat yaptı. Özgüven’in yetiştirdikleri, yurdun dört bir yanında var. Onlar, cumhuriyeti korumaya, eşitliği korumaya, barışı savunmaya devam edecekler.”

“SAVAŞI EVREN’DEN BARIŞI ÖZGÜVEN’DEN ÖGRENDİM”

“Biz 1980’de altı yaşında çocuklardık. Kenan Evren’in TRT’si bizim kulağımıza ‘savaş, savaş’ diye üflüyordu ve bizim kuşak Yunanlara düşman yetişiyordu. 1985-86’da gittik. Özgüven barış festivali yapıyordu ve kulağımıza barışı fısıldadı. Savaşı Evren’den, barışı Özgüven’den ögrendim. Ve öğrendik ki Yunanlar düşmanımız değilmiş. Onlar da barış festivalleri yapabiliyormuş. Osman Özgüven hepimiz için, Dikili için, Türkiye için belediye başkanından fazlasıdır. Devrimcidir, öğrencidir, yoldaştır. O yüzden Gökmen Ulu belgeselden bahsedince heyecanlandım ve çok iyi bir iş çıkardılar. İzlemeye doyamadım. İki kez izledim. Belediye başkanımız ve il başkanımızın ev sahipliğinde, grup başkanvekilimizle, CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Gölge Bakanımız Koza Yardımcı ile birlikte buradayız. Hepinizi çok seviyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı’nın burada olması da çok anlamlıdır. O süreçlerde hem Dikili festivallerinde hem devamında katkıları olan genel başkanı ile burada olmaktan çok büyük onur duyuyorum. İyi ki herkes burada. Hepinizi çok seviyoruz.”