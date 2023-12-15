Özgür Özel'den "Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu" mesajı: Bu olayın peşini bırakmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı ve moto kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin, "Günlerce üstünü kapatmaya çalıştıkları, kusuru mağdurda aradıkları, tepkiler sonucu adım atmaya mecbur kaldıkları bu olayın peşini bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

Güncel 15.12.2023 10:11 Giriş: 15.12.2023 10:11

Güncelleme: 15.12.2023 10:19 Kaynak: Haber Merkezi

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