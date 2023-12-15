Özgür Özel'den "Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu" mesajı: Bu olayın peşini bırakmayacağız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı ve moto kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin, "Günlerce üstünü kapatmaya çalıştıkları, kusuru mağdurda aradıkları, tepkiler sonucu adım atmaya mecbur kaldıkları bu olayın peşini bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı ve moto kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olduğu kaza hakkında açıklama yaptı.
Özgür Özel, açıklamasında, "Evladımız Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan, ardından yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında yargı sürecinin başlayacağı açıklandı" dedi.
Özel, "Günlerce üstünü kapatmaya çalıştıkları, kusuru mağdurda aradıkları, tepkiler sonucu adım atmaya mecbur kaldıkları bu olayın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Evladımız Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan, ardından yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında yargı sürecinin başlayacağı açıklandı.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 15, 2023
Günlerce üstünü kapatmaya çalıştıkları, kusuru mağdurda aradıkları, tepkiler sonucu adım atmaya mecbur kaldıkları bu olayın…
NE OLMUŞTU?
30 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen kazanın ardından Yunus Emre Göçer, hayati tehlike altında hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınırken Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, savcılığın karşısına bile çıkarılmadan karakoldan serbest bırakılmıştı.
Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, 2 Aralık’ta tarifeli uçakla Türkiye’den kaçmış, Yunus Emre Göçer ise 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.