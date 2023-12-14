Somali Cumhurbaşkanı, Türkiye'den kaçan oğlu hakkında ilk kez konuştu: Oğlum yetişkin biri, karar onun ama!..

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olması hakkında ilk kez konuştu. Mahmud, oğlu hakkında o sırada tutuklama emri olmamadığını, ‘işi olduğu için ülke dışına çıktığını’ iddia ederek, "Karar onun ama ben bu tavsiyeyi veriyorum” dedi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olması hakkında ilk kez açıklama yaptı. Oğlunun "Türkiye'den kaçmadığını" savunan Mahmud, kendisine "mahkemeye teslim olması tavsiyesinde bulunduğunu" da ileri sürdü.

KAÇMAMIŞ, İŞİ VARMIŞ

Associated Press (AP) ajansı ile New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir söyleşi yapan Mahmud, aynı zamanda doktor olan 40 yaşındaki oğlunun olaydan sonra birkaç gün Türkiye'de kaldığını söyledi. Oğlunun sonrasında "Türkiye'den kaçmadığını" savunan Somali Cumhurbaşkanı, o sırada hakkında tutuklama emri olmadığını söyledi.

“Bu bir kazaydı. O kaçmadı ve bu olay nedeniyle bir avukat da tuttu. Ve hakkında bir tutuklama emri yoktu" diyen Somali Cumhurbaşkanı, "Yani, kendisinin bir işi var ve ülkeden çıkış yaptı" ifadelerini kullandı.

'KARAR ONA AİT AMA...'

"O hâlâ Türkiye ile bağlantılı ve geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum" diyen Somali Cumhurbaşkanı, "oğlunun yetişkin biri olduğunu" söyleyerek "Karar onun ama ben bu tavsiyeyi veriyorum" iddiasında bulundu.

'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Türkiye’nin kardeş ülke olduğunu söyleyen Hasan Şeyh Mahmud, şunları kaydetti: "Oğlumun Türkiye hukukuna ve adaletine saygı göstermesi, Türkiye'de mahkeme önüne çıkması için elimden geleni yapacağım. Türkiye kardeş bir ülke. Yasalarına, adalet ve yargı sistemine saygı gösteriyoruz. Somali Cumhurbaşkanı olarak hiç kimsenin bu ülkenin adalet sistemini ihlal etmesine izin vermem.”

'AİLEYE NASIL ULAŞACAĞIMI BİLEMEDİM' İDDİASI

Somali Cumhurbaşkanı, Göçer'in ailesine "nasıl ulaşacağını bilmediğini" de savunarak, AP mülakatı üzerinden başsağlığı dilemeyi tercih etti. Şeyh Mahmud, "Bu fırsatı, nasıl temas kuracağımı bilmediğim aileye başsağlığı dileklerimi iletmek için kullanmak istiyorum. Kayıplarının acısını onlarla paylaşıyoruz. Kayıpları için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un yurt dışına kaçtığı belirlendi.