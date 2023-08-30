Özgür Özel'den Sputnik grevine ziyaret

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TGS ile Sputnik Türkiye işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Sputnik'teki basın emekçilerinin başlattığı greve destek verdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye Ofisi işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev 2 haftadır devam ediyor. CHP'de kurultayda genel başkan adayı olabileceği dillendirilen Özgür Özel de grevi ziyaret ederek basın emekçilerine destek verdi.

CHP’li Özel burada yaptığı açıklamada, Sputnik işverenini hukuk kurallarına uymaya davet ederken işten atılan emekçilerin işe dönmesi çağrısında bulundu.

"SPUTNİK'E SİYASETÇİLER DEMEÇ VERMESİN"

Sputnik’in işten atılan emekçileri işe alana kadar telefonlarına yanıt vermeyeceğini vurgulayan Özel, “Sputnik’in telefonlarına çıkmayacağız, sorularını yanıtlamayacağız. Basın bültenlerimizi göndermeyeceğiz. Buradaki direnişi destekleyen herkese şunu söylüyoruz. Haksızlığa sessiz kalırsak Sputnik bunu sürdürecek. Grevi kırmaya çalışan Sputnik’e siyasetçiler demeç vermesinler. İnsanlar da yaptıkları haberleri okumasınlar, tıklamasınlar” dedi.

CHP’li Özel’e Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut eşlik etti.