Özgür Özel'den 'Türkiye İttifakı' vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya'da konuştu. Yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Özgür Özel, Cumhur İttifakı'na karşı 'Türkiye İttifakı'nın yarıştığını ve muhalefetteki siyasi partilerin kuramadığı ittifakı seçmenlerin sandıkta kuracağına inandığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu.

İktidarı eleştiren Özgür Özel, seçimlerin ardından ekonomide 'acı reçete' uygulamasının başlayacağını dile getirdi.

Özel, şunları söyledi:

"1 Nisan'dan sonra hepinizi çok büyük bir tehlike bekliyor. Sıkı maliye politikası, yani acı reçete bekleniyor. Kime? KKM'den zengin olanlara, gökdelen sahiplerine değil. Emekliye, Ayşe teyzeye. Zamlarla, enflasyonla, vatandaşın gelirine yapılması gereken zamlardan kısacak bir acı reçete geliyor. 1 Nisan'da yine vatandaşın sırtına binmeyi planlıyorlar. Bundan 31 Mart'ta kurtulabilirsin."

Türkiye'de 650 bin deprem konutuna ihtiyaç olduğunun devlet yetkilileri tarafından dile getirildiğini belirten Özel, 1 yılda ihtiyaç duyulan konutların yalnızca yüzde 6'sının teslim edildiğini söyledi: "Bir tarafta verdiği sözleri tutan CHP'li belediyeler, diğer tarafta verdiği sözleri tutmayıp bir de depremzedeleri tehdit eden iktidar."

ADALET VURGUSU

OECD'nin verilerine göre Türkiye'nin adalet sistemi ve yargıya güven açısından 38 ülke arasında 36. sırada olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "10 kişiden 8'nin memleketin adaletine güvenmediği bir yerde Erdoğan 'Adalet yoksa refah yok' diyor. Bu ülkede vergide, toplumsal yaşamda, inançlarda, mezheplerde ve bunlara devletin verdiği hizmetlerde, yargıda adalete ihtiyaç var" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KARŞI 'TÜRKİYE İTTİFAKI'

Cumhur İttifakı'na karşı kazanmak için kimsenin dışlanmaması gerektiğini vurgulayan ve siyasî partilerin yapamadığı ittifakı seçmenlerin sandıkta kuracağına inandığını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Seçimlere gidiyoruz. İki tane ittifak yarışıyor. 30 parti var ama 2 ittifak yarışıyor. Biri Cumhur İttifakı, eski bir ittifak. Renkleri koyu gri ve memleketin üstüne kara bulut gibi çökmüşler. Bu bir korku ittifakı. Diğer tarafta çok sayıda parti var ama Cumhur İttifakı'nın bu tehdit dili karşısında tek bir parti yok. Adı Millet İttifakı değil, o seçimlerde kaldı. Cumhur İttifakı'nı yenmek için kimseyi dışlamayan bir ittifaka ihtiyaç var. Bunu başaracak olan bizim ittifakımızdır, adı Türkiye ittifakıdır.

Türkiye ittifakında geçen sefer Muhittin Böcek'e kim oy verdiyse onlar var. Gençler var. Eğer ittifakı herkes biliyorsa partilerin bu ittifakı sağlamamasının hiçbir önemi yok. Türkiye İttifakı oyu sosyal demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, muhafazakâr demokratlardan alıyor. Kimseyi Alevi-Sünni, Kürt-Türk diye ayırmıyor. Bize ay yıldızlı takım gol atınca sevinenler oy atıyor. Partimizin renklerini bayrağımız oluşturuyor."

KIRMIZI-BEYAZ TEZAHÜRATI

Özgür Özel, konuşmasının sonunda toplantı salonundakilere 'Kırmızı-Beyaz' diyerek tezahürat yaptırdı ve "Bu seçimi siz kazanacaksınız. Antalya ayağa kalkmış. Ayağa kalkın ve bu seçimi alın. Türkiye ittifakına inanıyoruz" dedi.