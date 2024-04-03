Özgür Özel'e yurt dışından tebrik mesajları

31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde büyük başarı elde ederek seçimi 1. parti olarak bitiren CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'e yurt dışı partilerinden tebrik mesajları geldi.

Türkiye 31 Mart günü yeni yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Tarihi bir seçime imza atan CHP, 47 yıl sonra seçimi birinci parti olarak bitirdi. Hezimete uğrayan AKP ise çok sayıda seçmen kaybetti, ikinci parti konumuna düştü.

Çok sayıda il ve ilçede zafer kazanan CHP, iktidarın Türkiye'nin en önemli büyükşehirleri olarak nitelendirdiği İzmir, İstanbul ve Ankara'da da galip geldi.

Ülke tarihine geçen yerel seçimlerde büyük başarı elde eden CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'e, seçimler sonrası yurt dışından tebrik mesajları geldi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, dayanışma mesajları verildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Pedro Sanchez, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe ile Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu üyeleri ve Avrupa'daki sosyal demokrat siyasi parti liderlerinden 31 Mart'taki seçim galibiyeti nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tebrik mesajları geldi.

Mesajlarda, Avrupa'nın en köklü sosyal demokrat partilerinden biri olan CHP'nin seçimleri 1'inci parti olarak tamamlamış olmasına ilişkin dayanışma duyguları iletildi."