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Özgür Özel, KESK heyeti ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KESK heyeti ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Güncel
  • 20.12.2023 12:35
  • Giriş: 20.12.2023 12:35
  • Güncelleme: 20.12.2023 12:48
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, KESK heyeti ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyetini ağırladı.

Görüşmeye KESK adına eş başkanlar Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil ile genel sekreter Şenol Köksal katıldı.

CHP lideri Özel’e ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer eşlik etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. 

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