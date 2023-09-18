Özgürlük için buluştular

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından BirGün, Cumhuriyet, Evrensel gazetelerinin katkısıyla “TELE1 ile dayanışma gecesi” düzenlendi. Yanardağ, “Bizi sindirmeye çalışan kirli kumpas çökecek” dedi.

Haber Merkezi

BirGün, Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinin oluştuğu dayanışma platformuyla, önceki gün akşam TELE1 ile dayanışma gecesi düzenlendi. İstanbul Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan etkinlikte Orhan Alkaya ile Bilge Yurtdagülen sunucu oldu. Çok sayıda siyasetçinin katıldığı gecede Selda Bağcan, Cahit Berkay, Erdal Erzincan, Hüseyin Turan ve Mercan Erzincan şarkılarıyla, şair Tuğrul Keskin de şiirleriyle sahne aldı.

YALANIN SALTANATI OLMAZ

Etkinliğe İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 83 gündür tutuklu bulunan Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da mesaj gönderdi. Yanardağ mesajında özetle şunları söyledi: “Basın, düşünce ve ifade özgürlüğü kurulmak istenen gerici ve totaliter rejimindeki en önemli engellerden biridir. Çünkü bağımsız ve muhalif medyayı teslim almadan Cumhuriyet ve demokrasi düşmanlarının başarıya ulaşması imkânsızdır. Başta laiklik olmak üzere Cumhuriyetin bütün tarihsel kazanımları, demokratik hak ve özgürlüklerimiz ağır bir baskı ve saldırı altında. Gözümüzün önünde yaşanan bu felaketi ancak birlik ve dayanışmayla engelleyebiliriz. Tele1’e yönelik baskıların, ardı arkasına kesilmeyen cezaların ve beni tutuklamalarının nedeni, bu karanlık rejime karşı mücadele etmemizdir. Belli ki amaçları tutuklayarak bağımsız ve muhalif medyaya gözdağı verip geri çekilmeye zorlamaktı. Topluma korku salarak sindirmeye çalışmaktı ama olmadı. Bağlamından koparılan konuşmalar ve montaj videolarla kurmaya çalıştıkları bizleri susturmayı amaçlayan kirli kumpasın çökmesi kaçınılmazdır. Yalanın saltanatı sürdürülemez.” Dayanışma gecesinde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da “Bir ülkeyi ileriye taşıyan o ülkenin aydınlarıdır. O ülkenin aydınları ellerindeki meşaleyle toplumları aydınlatırlar ama aydınların bu tarihsel sorumluluğun yanında ciddi zorlukları da vardır çünkü aydınlanmaya karşı olanlar önce o ülkenin aydınlarını yok etmek isterler. O nedenle Merdan Yanardağ, aydınlar, gazeteciler, avukatlar içeride. Hep beraber mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş de tarihi bir dayanışma toplantısı yapıldığını söyleyerek şöyle konuştu: "Siyasi iktidarın gazeteciler, yazarlar, aydınlar üzerindeki baskısı; yargı eliyle yerine getiriliyor. Bine yakın gazeteci tutuklandı, hala 21 gazeteci cezaevinde. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne göre 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye, 180 ülke içerisinde 165'inci sırada. Freedom House'un yayımladığı 2023 Dünyada Özgürlük Raporu'nda da Türkiye, özgürlük puanında son 10 yılda en fazla düşüş yaşayan ülkeler arasında bu yıl beşinci sırada yer alıyor. Merdan Yanardağ ve tüm tutuklu gazeteciler özgür bırakılmalıdır.”