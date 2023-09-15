Özhaseki: TOKİ'den konut ve iş yeri alanlara peşin ödemelerde yüzde 25 indirim yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, TOKİ aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlatacaklarını söyledi. Kampanyanın 21 Eylül'de başlayacağı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Bakan Özhaseki’nin duyurduğu yüzde 25 indirim kampanyasından, TOKİ’den ev ve iş yeri almış ve geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek.

Borç bakiyesinin peşin olarak kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirim imkânından yararlanılabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

Yüzde 25 indirim kampanyası 21 Eylül’de başlayacak ve 19 Ekim’de sona erecek.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılamayacak.

https://ilkha.com/guncel/bakan-ozhaseki-tokide-yuzde-25-indirim-kampanyasi-baslattik-350607