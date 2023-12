Özlem Zengin’den Hasan Bitmez’le tartışması hakkında açıklama

AKP’li Özlem Zengin, hayatını kaybeden Hasan Bitmez, yere yığılırken elini yükselttiği fotoğraf hakkında yanıt verirken “Allah’ın gazabı böyle olur” ifadelerine ilişkin açıklama yapmadı. Zengin, ‘hakkında yapıldığını öne sürdüğü kara propagandayı’ da kınadı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Hasan Bitmez’in kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tartışma hakkında konuştu.

Meclis’te söz alan Zengin, Bitmez yerdeyken elini yükselttiği fotoğrafın ‘söz almak için’ olduğunu ileri sürdü ancak sarf ettiği öne sürülen “Allah’ın gazabı böyle olur” ifadeleri hakkında konuşmadı.

Zengin’in açıklaması şöyle: “(Meclis Başkanvekiline dönerek) O gün hatip (Hasan Bitmez) konuşurken ben sizin yanınıza gelerek söz talebinde bulundum. Ayağa kalktım, hatip konuşmasını bitirirken, kendisi de kürsüdeyken söz istedim. Ben AK Parti grup başkanvekiliyim, burada arkadaşlarımız her şeye şahitler, biz grup başkanvekillerinin görevi şu an olduğu gibi bize yapılan, hacmini aşan ve itiraz ettiğimiz konulara cevap vermektir. Bu konuyla alakalı izahlarımı daha sonraya bırakacağım. Kamuoyunda farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı kınıyorum. Benim ayağa kalkmam aynen şu an olduğu gibi hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak sizin bilginiz dahilinde cevap vermek içindir.”

NE OLMUŞTU?

TBMM) Genel Kurulu'nda 12 Aralık Salı fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

Bitmez, fenalaşmadan önce AKP’nin Filistin’e saldıran İsrail’e yönelik politikalarını eleştiriyordu. Buradaki tartışmada AKP sıralarından kendisini hedef alan ifadeler kullanırken; bu ifadelerin en ağırı AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den gelmişti.

Bitmez, konuşması bitirdikten hemen sonra fenalaşarak yere yığıldı ancak AKP’lilerin hedef alması devam etti. Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmada Bitmez yere yığılınca AKP grubundan “Allah’ın gazabı böyle olur” ifadeleri sarf edildi.

İsmail Saymaz’a konuşan CHP’liler bu ifadeyi kullananın Özlem Zengin olduğunu söyledi.