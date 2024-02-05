'Palalı Sabri' cinayeti: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gezi Direnişi'nde eylemcilere palayla saldıran "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gezi Direnişi'nde eylemcilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve aralarında silahla ateş açan Çetin G'nin de olduğu 8 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Talimhane Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi'nde 3 Şubat Cumartesi saat 01.30

Beyoğlu'nda önceki gün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebi'yle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sabri Çelebi kaldırıldığı hastanede öldü.

Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla silahla ateş eden Çetin G'nin de aralarında olduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

13 FARKLI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri 13 farklı adrese yaptığı operasyonda cinayet zanlısı Çetin G. ile 7 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon yapılan adreslerde 2 pompalı tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.