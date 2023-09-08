Pamuk üretiminde büyük kriz

Ekonomi Servisi

Hasat sezonu yaklaşırken pamuk üreticisi zor günler yaşanıyor. Piyasalarda referans kabul edilen Cotlook A Endekse göre yurt dışı pamuk fiyatları 58-59 lira seviyelerindeyken yurt içinde pamuk 45-46 liradan işlem görüyor. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bülent Uçak, pamuğun küresel ve yerel gelişmeler nedeniyle arz ve talebindeki dalgalanmalar ve coğrafi değişimlerden olumsuz etkilendiğini söyledi. Yerli pamuk fiyatının düşüşe geçtiğini aktaran Uçak, “Artan üretim maliyetleri ve yüksek enflasyonun etkileri düşünüldüğünde, bu fiyat seviyelerinden üreticilerimizin para kazanması bir yana maliyetini bile karşılaması mümkün değil. Yerli pamuk aleyhine böyle bir fiyat farkı sektörün daha önce hiç şahit olmadığı bir durum” dedi.

DIŞA BAĞIMLILIK ARTAR

Hükümete çağrıda bulunan Uçak, "Tekstil sanayimizin yerli pamuk kullanımını teşvik edecek tedarik modellerini ve finansal destek mekanizmalarını da bir an önce hayata geçirmeliyiz" dedi. Aksi takdirde üretimin bir sonraki yıl daha da gerileyeceğini belirten Bülent Uçak, “30 milyar doların üzerinde bir ihracat gelirine sahip olan tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün hammadde açısından dışa bağımlılığı artacaktır” şeklinde konuştu.