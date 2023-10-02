Pansiyonda bile ayrımcılık var

MEB’in pansiyonlu okul verileri her alanda imam hatip ya da meslek liselerinin korunduğunu gösterdi. İmam hatip ve meslek lisesinde pansiyon başına 82 öğrenci düşerken Anadolu ve fende ise bu oran 112,5’e yükseldi.

Mustafa KÖMÜŞ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verileri okullar arasında yapılan ayrımcılığı net bir şekilde ortaya koydu. İmam hatip ve meslek liselerinde öğrenci sayısı azalmasına rağmen daha önceki senelerde olduğu gibi pansiyonlu okullarda bunlara kıyak yapıldı. MEB’in 2022-2023 Örgün Eğitim İstatistikleri’ne göre pansiyonlu okul sayısı 3 bin 43. Bunların 260’ı ilkokullara, 35’i özel eğitim okullarına, kalanı ise ortaöğretime ayrıldı. Ayrımcılık da burada başladı. Meslek liselerinde ve imam hatip liselerinde öğrenci sayısı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerinden daha az olmasına rağmen buralardaki pansiyonlu okul ve öğrenci sayısı daha fazla oldu.

Anadolu, fen, sosyal bilimler liselerini içinde barındıran Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda okuyan öğrenci sayısı 2 milyon 21 bin. Buna karşın pansiyonlu okul sayısı ise sadece 1002. Bu pansiyonlu okullarda kalan öğrenci sayısı ise 112 bin 749. Pansiyon başına 112,5 öğrenci düştü. Bu öğrencilerin 95 bin 574’ü pansiyonlu okullarda kalıyor. Bu da pansiyonda kalan toplam öğrencinin yüzde 84’üne denk geliyor.

KONTENJANDA FAZLALIK

Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise toplam öğrenci sayısı 1 milyon 522 bin. Pansiyonlu okul sayısı ise 810. Buralarda kalan öğrenci sayısı ise 67 bin 60. Ortaöğretim genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerin aksine burada 82,7 öğrenciye bir pansiyon düşüyor. Bu öğrencilerin ise 65 bin 697’si diğer bir deyişle yüzde 97,8’i parasız yatılı olarak kalıyor. İktidarın gözbebeği konumundaki imam hatiplerde de durum meslektekine benzer. İmam hatip liselerinde okuyan öğrenci sayısı 476 bin. Buna karşın pansiyonlu okul sayısı ise 936. Bu pansiyonlu okullarda kalan öğrenci sayısı ise 74 bin 13. Pansiyonlu okul başına 82,7 öğrenci düşüyor. Bu öğrencilerin 74 bin 13’ü ise parasız yatılı olarak eğitimini sürdürüyor. Bu da pansiyonlu okullarda kalan imam hatiplilerin tam yüzde 95’ine denk geliyor.

Toplam öğrenci başına ayrılan kontenjanda ise imam hatiplere tanına ayrımcılık net bir şekilde ortaya konuldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde 11 öğrenciye 1 pansiyonlu okul kontenjanı, meslek liselerinde ise 12 öğrenciye 1 oldu. İmam hatip liselerinde ise 3,4 öğrenciden biri pansiyonlu okulda okuma hakkına sahip. Kontenjanlar dolmuyor MEB verileri pansiyonlu okulların kapasitelerinin dolmadığını da ortaya koydu. İstatistiklere göre Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nde yüzde 61, meslek liselerinde 52,6, imam hatiplerde ise yüzde 55,7 kontenjan doluluğu oldu. Burada da meslek ve imam hatibe verilen kontenjanlardaki fazlalık net bir şekilde ortaya konuldu.