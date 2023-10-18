Pansiyonda revir yok mescit derdindeler

MEB’in, mescit açmaya hazırlandığı okul pansiyonlarının asıl ihtiyacı bambaşka. Pansiyonların büyük bölümünde revir, sağlık görevlisi ve bekçi dahi bulunmuyor.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 14 Ekim’de yapılan değişiklik kamuoyunda büyük tepki çekti. Değişiklik kapsamında okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında mescit yapılmasının önü açıldı. Yönetmeliğin ardından gözler, okul pansiyonlarının gerçek ihtiyaçlarına çevrildi. Sayıştay denetçilerinin pansiyonlara yönelik gerçekleştirdiği fiziki denetimlerin ardından hazırlanan rapor, içler acısı durumu gözler önüne serdi.

Çok sayıda lise pansiyonunda revir, sağlık görevlisi ve bekçi bulunmadığı öğrenildi. Kalabalık okul pansiyonlarında yatak odası kapasitesinin mevzuatta öngörülenin üzerine çıktığı, bazı yatılı okullarda bilgisayar odası, kütüphane ve okuma salonu bulunmadığı belirlendi.

GÜVENLİK AÇIĞI

MEB’in mescit açmaya hazırlandığı okul pansiyonlarında sağlık hizmetleri yürütmek üzere personel bulunmadığı kaydedildi. Pansiyonlardaki güvenlik açığını ortaya koyan bir diğer tespit ise çok sayıda pansiyonda güvenlik görevlisi ve bekçi olmadığını belirten tespit oldu. Öte yandan pansiyonlarda kaloriferci ve teknik personel eksikliğinin de yaşandığı bildirildi.

PANSİYONLAR TIKABASA

Yapılan incelemeler ile kullanım alanları konusunda pansiyonlar arasında bir standart olmadığı da açığa çıkarıldı. Öte yandan pansiyonların büyük çoğunluğunda bilgisayar odası, kütüphane ve okuma salonu gibi sosyal alanların olmadığı fark edildi. Bazı pansiyonlarda revir bulunmadığı, bulunsa bile yatak kapasitesinin yetersiz olduğu, özellikle doluluk oranı yüksek olan pansiyonlarda öğrenci yatak odalarının mevzuatta öngörülen öğrenci kapasitesinin üstüne çıktığı bildirildi.

AYRIMCILIK VAR

MEB’in pansiyonlu okul verileri de hemen her alanda ayrıcalık sağlanan imam hatip ve meslek liselerinin pansiyon konusunda da kayrıldığını ortaya koyuyor. İmam hatip ve meslek lisesinde pansiyon başına 82 olan öğrenci sayısı Anadolu ve fen liselerinde 112’ye yükseliyor.

BAKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Halkın Kurtuluş Partisi, yönetmelik değişikliği nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak suç duyurusunda ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Okulöncesi ve İlköğretim kurumlarında mescit açılması anayasanın laiklik ilkesine aykırıdır. Özellikle anaokulu çağındaki çocukların soyut düşüncelerle kafalarının doldurulmuş olması, pozitif bilimden uzaklaştırılması o çocuklara yapılabilecek en büyük kötülüktür.”