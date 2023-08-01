Pekin'de şiddetli yağışlar: 20 kişi öldü, 27 kişi kayıp

Çin'in başkenti Pekin'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 27 kişinin arandığı bildirildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sel ve afetlerde kaybolan veya mahsur kalan kişiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında her türlü çabanın gösterilmesi ve "zayiatın olabildiğince en aza indirilmesi" talimatı verdi.

Çin'in başkenti Pekin'de şiddetli yağışlar etkili oldu.

Yağışlar sebebiyle şu ana dek 20 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

China Daily'nin haberine göre, şiddetli yağışlar, Pekin'in pek çok bölgesinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Pekin Şehir Yönetimince yapılan açıklamada, başkentin çeşitli bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan 2 kişi dahil 20 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Kayıp 27 kişiden 4'ünün Fangşan'daki bir köyde arama kurtarma çalışması yürüten "Blue Sky" kurtarma ekibinin üyeleri olduğu, diğerlerinin kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının haberine göre, olumsuz hava koşullarından şimdiye kadar 540 bin 703'ten fazla kişi etkilendi, yaklaşık 847 bin 400 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Xinhua haber ajansına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sel ve afetlerde kaybolan veya mahsur kalan kişiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında her türlü çabanın gösterilmesi ve "zayiatın olabildiğince en aza indirilmesi" talimatı verdi.