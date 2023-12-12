Pembe tablo gerçekleri gizlemez

Halk yüksek enflasyon altında ezilirken iktidar ekonomide pembe tablo çizdi. Erdoğan “enflasyonun ateşi düşüyor, işsizlik azalıyor” dedi. Yardımcısı bütçe sunumunda yoksulluğu “yardım” adıyla örtmeye çalıştı.

Mustafa BİLDİRCİN

2023 yılının Ocak-Kasım dönemine yönelik verilere göre, İŞKUR'dan iş bekleyen 15-19 yaş grubundaki kişi sayısı 113 bin 155’e ulaştı. İş bulmak umuduyla İŞKUR’a kayıt olan 65 yaş üstü yurttaş sayısı ise Kasım 2023 itibarıyla 5 bin 405 oldu. Türkiye'de, 15-24 yaş grubundaki kayıtlı 170 bin 936 işsizin, 1 yıldan uzun süredir iş beklediği bildirildi.

İŞKUR’un Ocak-Kasım dönemi istatistikleri, Türkiye'deki işsizliğin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Milyonlarca çalışan yurttaşı yoksulluğun pençesine iten ekonomik kriz işsiz milyonlar ordusu da yarattı.

ÜNİVERSİTELİLER İŞKUR KAPISINDA

İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin öğrenim durumuna göre dağılımı da paylaşıldı. Türkiye'de, eğitim durumunun dahi işsizliği engelleyemediğini gözler önüne seren verilere göre, İŞKUR'a kayıtlı üniversite mezunu işsiz sayısı kasım ayında 602 bin 916’ya kadar çıktı. Kayıtlı işsizlerin 1 milyon 778 bin 238’inin lise, ortaokul ya da okur yazar olmayanlardan oluştuğu bildirildi.

MİLYONLARIN ÜMİDİ İŞSİZLİK MAAŞI

İŞKUR'un verilerinde, Ocak-Ekim döneminde işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı da yer aldı. Buna göre, yılın 10 ayında toplam 1 milyon 352 bin 631 yurttaş işsizlik ödeneğine başvurdu. Başvuranların yalnızca 611 bin 369’una işsizlik ödeneği bağlandı. İşsizlik ödeneğine başvuranların 6 bin 262’sinin 60 yaş üstü yurttaşlardan oluşması dikkat çekti.

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ÇARPICI TABLO

Ocak-Kasım 2023 dönemi verilerine göre, Türkiye'de İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 381 bin 155 ile ifade edildi. İŞKUR'a kayıtlı toplam 2,3 milyon işsiz yurttaşın bazı yaş gruplarına göre dağılımı ise “Türkiye’den 7’den 77’ye herkes iş arıyor” değerlendirmelerinin haklılığına işaret etti. İş bulmak umuduyla İŞKUR’a kayıtlı kişilerin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle kaydedildi:

15-24: 595 bin 165

25-34: 854 bin 604

35-44: 591 bin 988

45-54: 274 bin 627

55-64: 59 bin 366

65+: 5 bin 405

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HATAY’DAN 30 BİN 418 BAŞVURU

Ocak-Ekim döneminde, en fazla işsizlik başvurusu 328 bin 788 başvuru ile İstanbul’dan yapılırken İstanbul’un ardından en fazla sayıda işsizlik maaşı başvurusu yapılan beş kent şöyle sıralandı: