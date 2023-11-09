Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu

Porto'nun yıldız stoperi Pepe, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto-Royal Antwerp maçında son dakikada attığı golle tarihe geçti.

40 yaşındaki dünya yıldızı Pepe, rekorlarına yenisini ekledi. Porto'nun dün akşam Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 90+1. dakikasında takımının 2'inci golünü kaydeden Pepe, turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Pepe, aynı zamanda organizasyonda 40 yaş üstü gol atan ilk oyuncu unvanını da elde etti.

Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor. Pepe'den önce turnuvada gol atan en yaşlı futbolcu, 38 yaşında kaydettiği golle Francesco Totti'ydi.

Totti'den önce ise Ryan Giggs, Flipp Inzaghi, Javier Zanetti, Luka Modric, Edin Dzeko ve Olivier Giroud geliyordu.

Şampiyonlar Ligi'nde tam 116 maça çıkan Pepe, bu maçlardaki 4. golünü kaydetmiş oldu. Real Madrid'de 3 kez turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Pepe, 2017-18 sezonunda Beşiktaş formasıyla da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti.