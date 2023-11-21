PİAR Araştırma anketi: İYİ Parti'nin oyları eriyor, MHP yükselişte

PİAR Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre AKP oy kaybederken CHP ve MHP oylarını artırdı. İYİ Parti'nin oylarında ise büyük düşüş ölçüldü.

PİAR Araştırma, son anketinin sonuçlarını ve analizini yayınladı. 14-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 584 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmanın sonuçlarına göre İYİ Parti'nin oyları yüzde 5'e kadar geriledi, MHP ise oylarını yüzde 15'e çıkardı.

AKP oy kaybederken CHP, YRP, Zafer Partisi ve TİP'te de kayda değer artışlar ölçüldü.

Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

- AKP: Yüzde 32

- CHP: Yüzde 27,2

- MHP: yüzde 15,3

- HEDEP: yüzde 8,1

- İYİ Parti: yüzde 5

- Yeniden Refah: yüzde 4,9

- Zafer Partisi: yüzde 2,6

- TİP: yüzde 2,2

ANKET ANALİZİ

Piar Araştırma, anket sonuçlarına ilişkin şu analizi yaptı:

"CHP'de yaşanan genel başkan değişiminden sonra yapılan ilk araştırma niteliği taşıyan anketimizde bazı dikkat çekici noktalar şöyle;

1-Kurultay öncesi oluşan kötümser hava dağılmış. CHP son seçimlere göre 1,4 puan artmış olsa da ekim ayı çalışmamıza göre 7 puan yükselmiştir.

2-İYİ parti seçimden buyana seçmenlerinin yarısını, CHP kongresinden sonra ise yaklaşık 3 puan oy kaybetmiştir.

3-Cumhur İttifakı partilerinden Ak parti hızla oy kaybetmesine rağmen bu oylar ekseriyetle MHP ve Yeniden refah gibi partilere akmaktadır.

4-DEVA, Gelecek, Saadet, HüdaPar, Demokrat Parti Ve DSP gibi kendi listeleri ile seçime katılmamış olan partilerin meclisteki varlıklarının, oy oranlarını artırmaya ve yeni bir seçmen tabanı oluşturmaya yetmemiş olduğunu görüyoruz.

5-HEDEP ve TİP’in toplam oylarına bakıldığında bu ittifakın gücünü ve kilit rolünü sürdürdüğünü görüyoruz.

6-Muhalif sağdan oyunu yükselten tek parti ise İyi partideki dağılmışlık görüntüsünün etkisiyle Zafer partisi olmuştur."