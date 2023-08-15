Piyasalarda resesyon endişesi: Gram altın ne kadar oldu?

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.657 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.720 lira, Cumhuriyet altını 10.990 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatlarının üzerinde etkili oluyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.657 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.659 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.657 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.720 lira, Cumhuriyet altını da 10.990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.904 dolardan işlem görüyor.

FİYATLARDA RESESYON ETKİSİ

Küresel piyasalarda devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu ifade ederek, bu durumun piyasalarda belirsizlik ortamının sürmesine neden olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi ve Almanya'da Zew beklenti endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.