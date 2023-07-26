Prof. Dr. Aziz Çelik: En düşük memur maaşı değil, ortalama memur maaşı 22 bin lira olmuş

Prof. Dr. Aziz Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, en düşük memur maaşının değil, ortalama memur maaşının 22 bin lira olduğunu belirtti. Çelik, "Ortalama memur maaşı en düşük memur maaşının sadece yüzde 10 fazlası. Memur maaşları arasında neredeyse fark kalmadı" diye yazdı.

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik en düşük memur maaşının değil, ortalama memur maaşının 22 bin 420 lira olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerini inceleyen Aziz Çelik, en düşük memur maaşının temmuz ayında 20 bin 352 lira olduğuna dikkat çekti. Çelik, temmuzda ortalama memur maaşının 22 bin 420 liraya yükseltildiğini vurguladı.

Aziz Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"HANİ 22 BİN LİRA OLACAKTI!"

• Cumhurbaşkanlığı verilerine göre en düşük memur maaşı 22 bin TL olmadı.

• Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) verilerine göre en düşük zamlı memur maaşı Temmuz 2023'te 20 bin 352 olmuş!

• Ortalama memur maaşı ise 22 bin 420 TL olmuş.

• En düşük memur maaşını değil, ortalama memur maaşını 22 bin TL yapmışlar. Ortalama memur maaşı en düşük memur maaşının sadece yüzde 10 fazlası. Memur maaşları arasında neredeyse fark kalmadı.

• Asgari ücrette olduğu gibi memurlar da asgari maaşta eşitleniyor.

• Seyyanen zam memur maaşlarını dipte eşitliyor. Memur maaşları arasındaki makas hızla kapanıyor."