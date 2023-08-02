Prof. Dr. Naci Görür'den iki şehir için deprem uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, Konya ve Erzurum'da gerçekleşen depremlerin ardından uyarıda bulundu. İki şehir için deprem beklediğini söyledi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Konya ve Erzurum'da dün gerçekleşen depremlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulundu.

Görür Erzurum'daki depremle ilgili, "6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli" değerlendirmesini yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, dün saat 18.06'da Konya'da 5.0 büyüklüğünde, saat 21.37'de ise merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Konya ve Erzurum'da yaşanan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görür, Erzurum'daki meydana gelen depreme ilişkin, "Pınaryolu- Narman/Erzurum’da 4.0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli" uyarısında bulundu.

Konya'daki 5 büyüklüğünde yaşanan depremle ilgili Görür, "Çandır-Selçuklu/Konya’da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde" açıklamasını yaptı.