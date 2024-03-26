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Prof. Dr. Naci Görür'den Muğla ve Adana'daki depremlerin ardından uyarı

Prof. Dr. Naci Görür, dün Adana ve Muğla'da meydana gelen depremleri değerlendirdi. Muğla depreminin Acıpayam Fay Zonu üzerinde olduğuna dikkat çeken Görür, bu fay zonunun çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Güncel
  • 26.03.2024 11:24
  • Giriş: 26.03.2024 11:24
  • Güncelleme: 26.03.2024 11:35
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Naci Görür'den Muğla ve Adana'daki depremlerin ardından uyarı
Fotoğraf: AA

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün (25 Mart) Adana ve Muğla'da meydana gelen 4 büyüklüğüne sahip depremleri değerlendirdi. 

Görür, "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Muğla depreminin Acıpayam Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Söz konusu fay zonu için uyaran Görür, "Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede" ifadelerini kullandı.

Adana depremine yönelik de değerlendirmede bulunan Görür, depremin Savrun Fay Zonu'na yakın bir bölgede gerçekleştiğini ve bu bölgenin genel olarak gerilimli olduğunu kaydetti. 

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