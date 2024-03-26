Prof. Dr. Naci Görür'den Muğla ve Adana'daki depremlerin ardından uyarı

Prof. Dr. Naci Görür, dün Adana ve Muğla'da meydana gelen depremleri değerlendirdi. Muğla depreminin Acıpayam Fay Zonu üzerinde olduğuna dikkat çeken Görür, bu fay zonunun çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün (25 Mart) Adana ve Muğla'da meydana gelen 4 büyüklüğüne sahip depremleri değerlendirdi.

Görür, "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Muğla depreminin Acıpayam Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Söz konusu fay zonu için uyaran Görür, "Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede. Sevgiyle pic.twitter.com/YgxQ4E8Mqc — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 25, 2024

Adana depremine yönelik de değerlendirmede bulunan Görür, depremin Savrun Fay Zonu'na yakın bir bölgede gerçekleştiğini ve bu bölgenin genel olarak gerilimli olduğunu kaydetti.