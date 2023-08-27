Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Ramazan Demirtaş arasında 'Malatya fayı' polemiği

Prof. Dr. Naci Görür'ün Maraş'ta meydana gelen son depremlerden sonra Malatya fayını işaret etmesine, Prof. Ramazan Demirtaş tepki gösterdi. Demirtaş, Görür'ün uyarılarını eleştirdi. Görür ise Demirtaş'a verdiği yanıtta, "Umarım ki bilim dünyasında benden çok daha iyi yerlere gelir. Ama meslektaşlarını kötüleyerek olmaz, hele medya ortamında hiç olmaz" ifadelerini kullandı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya fayıyla ilgili açıklamasına ‘spekülasyon’ diyen Prof. Dr. Ramazan Demirtaş’a yanıt verdi.

Demirtaş’ın “Yapmayın Allah aşkına dünyanın hiç bir yerinde bu şekilde spekülatif açıklama yapılmaz” açıklamasına yanıt veren Görür, “Umarım ki bilim dünyasında benden çok daha iyi yerlere gelir. Ama meslektaşlarını kötüleyerek olmaz, hele medya ortamında hiç olmaz. Bunu uluslararası bilim ortamında yapsın” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Malatya’ya deprem uyarısında da bulunan Görür, “Bu olasılığa göre Malatya’da bu hat üzerinde ve yakınındaki yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızın ve yerel yönetimlerin daha dikkatli olmasını istemenin bir zararı olmaz” dedi.

"MESLEKTAŞLARINI KÖTÜLEYEREK OLMAZ"

Görür, sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:



“Değerli takipcilerim. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm ama size olan saygımdan ötürü yapıyorum. Bir genç meslektaşım Malatya Fayı ile ilgili açıklamamı beğenmemiş ve spekülasyon demiş. Keni fikridir, saygı duyarım. Umarım ki bilim dünyasında benden çok daha iyi yerlere gelir. Ama meslektaşlarını kötüleyerek olmaz, hele medya ortamında hiç olmaz. Bunu uluslararası bilim ortamında yapsın. Şimdi gelelim Malatya Fayına. Bu fay üzerinde 6 Şubatta 7,6 büyüklükte deprem olan Çardak fayı ile geometrik ilişkili. Bu büyüklükte bir deprem belirli oranda bir stresi Malatya fayına transfer etmiş olabilir. Bu olasılığa göre Malatya’da bu hat üzerinde ve yakınındaki yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızın ve yerel yönetimlerin daha dikkatli olmasını istemenin bir zararı olmaz. AMAÇ KORKMAMAK İSE KULAĞIMIZI KAPATMAKLA OLMAZ. Malatya’nın deprem dirençli hale getirilmesini yöneticilerimizden demokratik yollarla talep edelim. BU MÜMKÜN, sevgiyle.."

Değerli takipcilerim. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm ama size olan saygımdan ötürü yapıyorum. Bir genç meslektaşım Malatya Fayı ile ilgili açıklamamı beğenmemiş ve spekülasyon demiş. Keni fikridir, saygı duyarım. Umarım ki bilim dünyasında benden çok daha iyi… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 26, 2023

NACİ GÖRÜR NE DEMİŞTİ?

Naci Görür, Maraş'ın Nurhak ilçesinde dün saat 11.58'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya fayına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

''Arkadaşlar, Tatlar-Nurhak/K.Maraş’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Malatya Fayının Çardak fayının kesişme noktasına yakın bir yerde oldu. Çardak fayı üzerinde Çelikhan-Göksun arasında fazla endişe edilecek bir şey yok. Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalıdır. Bunu da son depremler bu faya stres transfer etmiş olabilir diye söylüyorum. Malatya Fayı Nurhak- Kemaliye arasında KD-GB yönlü uzanmaktadır.''

DEMİRTAŞ: NACİ GÖRÜR NE YAPILMASINI İSTİYOR?

Ramazan Demirtaş ise Naci Görür'ün Malatya uyarısı konusunda, "4.1'lik 100. artçı depremden nasıl böyle bir sonuca vardınız?" diyerek "kaos yaratma" ithamında bulundu. Demirtaş, "Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalı" açıklaması yapan kişiye lütfen sorun, bu UYARI ise Malatya Fayı üzerinde ne zaman büyük #deprem olacak?" diyerek şu iddialarda bulundu:

"Tam tarih değil, "Yıl-ay-gün" aralığı verebilir..

ii) Ne yapılmasını istiyor?

iii) Dışarıda-çadırda göçebe hayatı mı yaşasınlar?

iv) Okula, hastaneye, işe gitmesinler mi?

v) Bugünden itibaren binaları yıkıp, yenisini mi yapsınlar?

vi) Şehri terk mi etsinler?

vii) Mw=4.1'lik 100. artçı depremden nasıl böyle bir sonuca vardınız?

viii) deprem bilimi bu kadar ucuz değil..

ix) Sizlerin yasal olarak UYARI yapma gibi bir yetki ve göreviniz yok..

x) Yasal olarak afet risklerinin azaltılmasından sorumlu Bakanlık ve kurumlar var..

xi) Her 4.0 ve üzeri deprem sonrası, bilimsel altlığı olmayan açıklamalar ile UYARI adı altında sürekli korku pompalamaya devam ediyorsunuz..

xii) Halk zaten ekonomik kriz ve büyük depremlerin travmasını yaşarken hayali kaos yaratmanın kime ne faydası var?

BİLİMLE KALIN..."