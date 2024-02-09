PSG Başkanından Mbappe açıklaması: Birlikte karar vereceğiz
PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, adı Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe hakkındaki gelişmeleri, birlikte karar verdikten sonra açıklayacaklarını söyledi.
Adı uzun süredir Real Madrid ile anılan ancak 2022 yazında serbest kaldığı halde Real Madrid'e katılmak yerine PSG ile sözleşme uzatan Mbappe'nin artık PSG kariyerini noktalamak üzere olduğu belirtiliyor.
ESPN'in haberine göre Mbappe PSG'den ayrılmaya kararı verdi ve bu kararı önümüzdeki birkaç hafta içinde kamuoyuyla paylaşacak.
Mbappe'nin henüz kararını PSG'li ve Real Madrid'li yöneticilerle paylaşmadığı ancak kısa süre içinde gerekli bilgilendirmeyi yapacağı belirtildi.
"SİZİ HABERDAR EDECEĞİZ"
PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi de konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Khelaifi, "Birlikte karar verdiğimiz zaman Mbappe ile ilgili gelişmelerden sizi de haberdar edeceğiz" dedi.
Bu yaz transfer olması halinde bonservissiz Real Madrid'e gidecek Mbappe'nin Madrid ekibinden 50 milyon euro maaş ve 120 milyon euro imza parası istediği öne sürüldü. Fransız dünya yıldızı, sözleşmesindeki tek taraflı yenileme maddesini devreye sokması halinde ise 2025 yılında 90 milyon euro brüt maaş alacak.
MBAPPE VE REAL MADRİD DEDİKODULARI
Kylian Mbappe'nin ismi, 2017'de PSG'ye imza attığı günden beri Real Madrid ile anılıyor. Mbappe'nin Real Madrid'e 2021 yazında, sözleşmesinin bitmesine 1 sene kala katılabileceği yazılmış ancak PSG, Madrid'in teklifini reddetmişti. Mbappe daha sonra yaptığı açıklamada o yaz Madrid ekibine katılmayı talep ettiğini söylemişti.
İki taraf arasındaki en büyük temas ise 2022'de kurulmuştu. PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe'nin Real'e katılmasına kesin gözüyle bakılsa da Mbappe, Paris ekibinin astronomik teklifini kabul etmiş ve 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Mbappe, geçtiğimiz yaz ise 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacağını ve 2024 yazında kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. PSG yönetimi ise Mbappe'nin ya yaz aylarında bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasını ya da sözleşme uzatmasını talep etmişlerdi. Ancak ikisi de gerçekleşmedi ve Mbappe oynamaya devam etti.
Eğer Mbappe kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullanmazsa sözleşmesi bu yaz sona erecek ve bonservis bedeli olmadan başka bir takımla anlaşabilecek.