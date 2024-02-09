PSG Başkanından Mbappe açıklaması: Birlikte karar vereceğiz

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, adı Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe hakkındaki gelişmeleri, birlikte karar verdikten sonra açıklayacaklarını söyledi.

Adı uzun süredir Real Madrid ile anılan ancak 2022 yazında serbest kaldığı halde Real Madrid'e katılmak yerine PSG ile sözleşme uzatan Mbappe'nin artık PSG kariyerini noktalamak üzere olduğu belirtiliyor.

ESPN'in haberine göre Mbappe PSG'den ayrılmaya kararı verdi ve bu kararı önümüzdeki birkaç hafta içinde kamuoyuyla paylaşacak.

Mbappe'nin henüz kararını PSG'li ve Real Madrid'li yöneticilerle paylaşmadığı ancak kısa süre içinde gerekli bilgilendirmeyi yapacağı belirtildi.

"SİZİ HABERDAR EDECEĞİZ"

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi de konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Khelaifi, "Birlikte karar verdiğimiz zaman Mbappe ile ilgili gelişmelerden sizi de haberdar edeceğiz" dedi.

Bu yaz transfer olması halinde bonservissiz Real Madrid'e gidecek Mbappe'nin Madrid ekibinden 50 milyon euro maaş ve 120 milyon euro imza parası istediği öne sürüldü. Fransız dünya yıldızı, sözleşmesindeki tek taraflı yenileme maddesini devreye sokması halinde ise 2025 yılında 90 milyon euro brüt maaş alacak.