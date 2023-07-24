Putin, askerlerin seferberlik rezervinde bulunma yaşını artırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, askerlerin seferberlik rezervinde bulunma süresini 5 yıl artırıldı.

Rusya'da askerlerin seferberlik rezervinde bulunma süresi 5 yıl artırıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin'in imzaladığı kararname ile 1. derece askerlerin rezervde bulunma yaşı 35'ten 40'a çıkarılırken 2. derece askerler için 45'ten 50'ye ve 3. derece askerler için 50'den 55'e yükseltildi.



Kıdemli subaylar için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 65'e, kıdemsiz subaylar için ise 60'a çıkarıldı.

En üst düzey askeri rütbelere sahip yedek askerler için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 70'te tutuldu.



Kararnamede öngörülen yeni düzenleme, 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulamaya koyulacak.