Putin'den Batı'ya nükleer savaş mesajı: "Biz hazırız"

Ukrayna üzerinden Batı'ya uyarılarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin teknik olarak nükleer savaşa hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin teknik ve askerî açıdan nükleer savaşa hazır olduğunu söyledi. Putin, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bunun çatışmanın önemli ölçüde tırmanması anlamına geleceğini de belirtti.

15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak ve büyük ihtimalle iktidarını 6 yıl daha uzatacak seçimlere kısa süre kalan konuşan Putin, Ukrayna'da nükleer silah kullanımına gerek görmediğini söyledi.

Reuters'ın, Rossiya-1 televizyonu ve haber ajansı RIA'dan aktardığı habere göre Rusya lideri, ülkenin nükleer bir savaşa gerçekten hazır olup olmadığı yönündeki soruyu "Askeri-teknik açıdan elbette hazırız" şeklinde yanıtladı.

Putin, "Aceleye getirilecek bir çatışma olduğunu düşünmüyorum ama biz buna (nükleer savaş) hazırız" dedi.

Putin, ABD'nin askerlerini Rusya topraklarına ya da Ukrayna'ya konuşlandırması halinde Rusya'nın bunu bir müdahale olarak değerlendireceğini de ifade etti.