Real Madrid'de sakatlık krizi büyüyor

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'de son olarak santrfor Joselu da listeye eklendi.

Real Madrid'de sakatlık krizi büyüyor. Son olarak Girona maçında Jude Bellingham'ı kaybeden Madrid ekibinde sakatlık listesinde Joselu da eklendi.

Bu sezon forma giydiği 31 resmi maçta 11 gol kaydeden 34 yaşındaki İspanyol forvetin yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Joselu'nun sahalara mart ayının ortasındaki milli maç arasından sonra dönmesi bekleniyor.

Real Madrid'de Jude Bellingham'ın ise 6 Mart'ta Leipzig ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Antonio Rüdiger'in ise takımla çalışmalara başladığı belirtilse de yarın akşam Sevilla ile oynanacak maça yetişip yetişmeyeceği kesin değil.

ARDA'NIN OYNAMA İHTİMALİ ARTIYOR

Real Madrid'de bu hafta Camavinga ve Dani Carvajal ise kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecek. Joselu, Bellingham ve Rüdiger gibi oyuncuların Sevilla karşısında oynaması beklenmiyor.

Bu senaryoda Arda Güler oyuna sonradan dahil edilecek ilk isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

COURTOIS VE MİLİTAO DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA

Madrid ekibinde sezon başında çapraz bağları kopan kaleci Thibaut Courtois ve savunma oyuncusu Eder Militao'nun da sahalara dönme hazırlığında oldukları belirtiliyor. İki oyuncunun da nisan ayında formalarına kavuşacağı tahmin ediliyor.