Real Madrid'den kaleci transferi

Real Madrid, sahalardan yaklaşık 7 ay uzak kalması beklenen Thibaut Courtois’nın boşluğunu Kepa Arrizabalaga ile doldurmaya çalışacak.

Real Madrid, henüz sezon başlamadan çapraz bağları kopan ve yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalması beklenen Thibaut Courtois’nın boşluğunu Kepa Arrizabalaga ile doldurmaya çalışacak.

İspanyol devi, Chelsea’den Kepa’yı 1 yıllığına kiraladı. 2018’de Athletic Bilbao’dan Chelsea’ye 80 milyon euro karşılığında transfer olarak futbol tarihinin en pahalı kalecisi unvanını alan Kepa, Londra ekibinde beklenen performansı gösterememiş ve Edouard Mendy’nin yedeği haline gelmişti.





Transfer döneminde ismi Bayern Münih ile de geçen Kepa’nın Real Madrid’e gitmek istediği belirtildi.

Kiralık olarak bir yıllığına Real Madrid’de transfer olan 28 yaşındaki Kepa’nın Chelsea ile olan sözleşmesi 2025’te sona eriyor.