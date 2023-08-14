PSG'de Mbappe A takımla çalışmalara katıldı

PSG'de sezon öncesi hazırlık kampına alınmayan ve A takımla idmanlara çıkmayacağı açıklanan Kylian Mbappe ile kulübü arasında buzlar eridi. Fransız oyuncu dün (13 Ağustos Pazar) gerçekleşen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Paris Saint Germain'de (PSG) transfer sezonunun en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ve kulübü ile transfer konusunda yaşadığı problemler sebebiyle A takımla çalışmayacağı açıklanan Kylian Mbappe, takımla birlikte çalışmalara başladı.

PSG'den yapılan açıklamada Kylian Mbappe ile kulüp arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve bu durum üzerine Fransız oyuncunun antrenman kadrosunda yer aldığı kaydedildi.

Mbappe, PSG'nin Asya kampının kadrosuna da alınmamıştı.

Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. pic.twitter.com/Dl1KuiwW7k — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2023

Adı transfer döneminde İspanyol Real Madrid ile anılan Mbappe'nin transferinde ise henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG yönetimi Mbappe'nin sezon sonunda Real Madrid'e gitmek için kulüple anlaştığını düşünüyor.

Real Madrid'in Mbappe'yi bu yaz kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde ilk teklifini sunması beklense de henüz somut bir adım atılmadı.

Öte yandan oyuncu Al Ahli'den gelen astronomik transfer teklifi ile PSG yönetiminin de sezon sonunda satış garantili kontrat yenileme teklifini de reddetmişti.