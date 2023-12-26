Reel kesim güveni, yılın en düşük seviyesinde
TCMB verilerine göre, bu yıl ilk kez 100'ün altında kaydedilen reel kesim güven endeksi 99,1 ile yılın en düşük seviyesini gördü.
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı.
Reel kesim güven endeksi Aralık'ta 100,2'den 99,1 seviyesine geriledi. Böylelikle endeks 2023 yılının en düşük seviyesini görürken, bu yıl ilk kez 100'ün altında kaydedildi.
Kapasite kullanım oranı da Aralık ayında yüzde 77,5 seviyesine çekildi.
Endekste 100'ün altındaki değerlerler anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin azaldığı kötümser bir görünüme işaret ediyor.
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