Reel kesim güveni, yılın en düşük seviyesinde

TCMB verilerine göre, bu yıl ilk kez 100'ün altında kaydedilen reel kesim güven endeksi 99,1 ile yılın en düşük seviyesini gördü.

Ekonomi 26.12.2023 10:16 Giriş: 26.12.2023 10:16

Güncelleme: 26.12.2023 10:21 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı. Reel kesim güven endeksi Aralık'ta 100,2'den 99,1 seviyesine geriledi. Böylelikle endeks 2023 yılının en düşük seviyesini görürken, bu yıl ilk kez 100'ün altında kaydedildi. Grafik: TCMB Kapasite kullanım oranı da Aralık ayında yüzde 77,5 seviyesine çekildi. Endekste 100'ün altındaki değerlerler anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin azaldığı kötümser bir görünüme işaret ediyor. Yoksulluk sınırı son bir yılda 20 bin 713 lira arttı Ücretler yoksulluk sınırının yarısı