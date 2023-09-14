Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltildi.

Merkez Bankası’nın (MB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre KKM’de zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM’nin yoğunlaştığı altı aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25’e yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli ve bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15’ti.

Böylece piyasada oluşan TL likidite fazlasının zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesi hedefleniyor.