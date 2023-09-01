Sekiz ay sonra KKM'de ilk düşüş

BDDK verilerine göre, Merkez Bankası'nın KKM adımının ardından Kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL düşüşle 3,37 trilyon TL olarak kaydedildi.

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Fotoğraf: AA