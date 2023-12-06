'Ret' kararı öncesi İYİ Parti'de iki farklı haritalı sunum: CHP ile işbirliği halinde 25 il kazanılıyor

İYİ Parti'de geçtiğimiz günlerde toplanan ve yerel seçimlerde işbirliğine 'ret' kararı çıkan GİK öncesinde Başkanlık Divanı üyelerinden hukukçu Ahmet Zeki Üçok’un iki farklı harita üzerinden yerel seçim sunumu yaptığı ortaya çıktı. Buna göre, işbirliği olmadığı takdirde İYİ Parti sadece 1 ilçede, CHP ise 4 il ve 131 ilçede başarı sağlıyor. İşbirliği olursa İYİ Parti 7, CHP ise 18 ilde belediye başkanlığı kazanıyor.

İYİ Parti'nin, CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin işbirliği teklifini reddetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı öncesi Başkanlık Divanı üyelerinden hukukçu Ahmet Zeki Üçok’un da bir çalışma yaptığını ve “işbirliği olursa/olmazsa” üzerinden il il değerlendirme yaptığını yazdı.

"31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Olası Sonuç Senaryoları Analizi" başlıklı sunumda, "Kazanılan il ve ilçeler, kazanılabilecek il ve ilçeler, CHP’nin kaybedeceği il ve ilçeler, CHP’nin tek başına kazanabileceği iller, yerel seçim olası senaryoları, İYİ Parti ve CHP ittifakı olmadan Türkiye haritası, İYİ Parti ve CHP ittifakı yapılarak Türkiye haritası, görüş/değerlendirmeler” başlıklı bölümler yer aldı.

İki farklı haritanın yer aldığı sunumda ilk harita "CHP-İYİ Parti ittifakı olmadan seçime girilirse ne olur" sorusuna yanıt veriyor.

Buna göre İYİ Parti, yerel seçimlerde sadece 1 ilçede başarılı olurken, CHP 4 il ve 131 ilçede kazanıyor.

AKP-MHP ittifakı 67 il ve 762 ilçede, HEDEP de 10 il ve 80 ilçede belediye başkanlığı kazanıyor.

İŞBİRLİĞİ OLURSA 25 İL KAZANILIYOR

İkinci harita ise "CHP-İYİ Parti ittifakı yapılarak seçime girilirse ne olur” sorusuna yanıt veriyor.

Buna göre işbirliği halinde İYİ Parti 7 il ve 55-85 ilçede, CHP ise 18 il ve 189 ilçede başarı sağlıyor.

HEDEP 10 ile ve 80 ilçede belediye başkanlığı kazanırken, AKP-MHP ittifakı 46 ile 620 ilçede kazanıyor.

Üçok, sunumunu yaptıktan sonra GİK toplantısında, "İş birliği olmazsa ülke Tayyibistan olur" ifadelerini kullanıyor.