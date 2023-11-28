Reuters: Blinken, Batı Şeria ve İsrail'e gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta içinde İsrail, Batı Şeria ve BAE'ye gideceği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaşın başlamasından bu yana üçüncü kez Orta Doğu'yu ziyaret etmeye hazırlanıyor. Reuters'ın, üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre Blinken bu hafta içide İsrail, Batı Şeria ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

Bakanlık yetkilisi, Blinken'in amacının Gazze'ye daha fazla insani yardım yapılması ve Hamas tarafından kaçırılan rehinelerin serbest bırakılması için diplomasi yürütmek olduğnu söyledi.

Bu, Blinken'ın 7 Ekim'den beri bölgeye düzenleyeceği üçüncü ziyaret olacak. Blinken'ın, taraflarla ateşkesin uzatılması için görüşeceği de aktarıldı.

Reuters'in haberine göre, adının açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Bakan, Gazze'ye insani yardım akışının artırılması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivillere yönelik korumanın iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayacak" dedi.

Blinken'ın Orta Doğu'ya Belçika ve Kuzey Makedonya ziyaretlerinin ardından geçmesi planlanıyor.



Dün Brüksel'e gelen Blinken bugün NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılacak. Blinken yarın ise Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısına katılacak.