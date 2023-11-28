RTE Millet Bahçesi para yutuyor: 1,2 milyon TL’lik dekoratif şemsiye

Yapım maliyeti 287 milyon TL’ye ulaşan Kayseri RTE Millet Bahçesi için bir harcamaya daha imza atıldı. Bisiklet parkuru 10,3 milyon TL tutan RTE Millet Bahçesi’ne, şimdi de 1,2 milyon TL harcanarak dekoratif şemsiye alındı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye'de giderek derinleşen yoksulluğu yok sayan kamu harcamalarına bir yenisi daha eklendi. Yapım maliyeti 290 milyon TL’ye dayanan Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Millet Bahçesi için fahiş bir harcama daha gerçekleştirildi. AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, para yutan millet bahçesi 1 milyon TL'den fazla para ödeyerek 31 adet dekoratif şemsiye aldı.

31 ADET ALINMIŞ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, 24 Ekim’de, “Millet Bahçesinde Kullanılmak Üzere 31 Adet Dekoratif Şemsiye Alım İşi” ihalesi düzenledi. Pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye yalnızca Erim Mimarlık isimli şirket teklif verdi.

Teklif üzerinde yapılan değerlendirmenin ardından ihalenin sözleşmesi, 13 Kasım’da imzalandı. Belediye ile Erim Mimarlık arasında imzalanan sözleşmenin bedeli, 1 milyon 289 bin 600 TL oldu. İhale kapsamında RTE Millet Bahçesi için 31 adet dekoratif şemsiye alınacağı bildirildi.

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FAHİŞ HARCAMA KALEMLERİ

Eylül 2020’de yapımına başlanan ve 21 Mart 2022’de açılması planlanan ancak Kasım 2023 itibarıyla halen eksiklikleri bulunan millet bahçesi için harcanan toplam para, dekoratif şemsiyelerle birlikte 287,2 milyon TL’ye ulaştı. Kaba inşaatı için 100 milyon 900 bin TL harcanan millet bahçesindeki bazı harcama kalemleri şöyle:

• Mutfak sanatları merkezi: 16 milyon 238 bin TL

• Yeme içme mekânları: 6 milyon 648 bin TL

• Kütüphane: 55 milyon 360 bin TL

• Kent müzesi: 46 milyon 723 TL

• Yöresel lezzetler yapım ve eğitim merkezi: 44 milyon 888 bin TL

• BMX parkuru: 10 milyon 364 bin 400 TL