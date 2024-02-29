RTÜK Başkanı Şahin: Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum

RTÜK Başkanı Şahin, 4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı'nda konuştu. Dizilerdeki içerikleri eleştiren Şahin, "Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum. Öyle yerler oluyor ki kapatıyorum" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Reyting denilen bir canavar var. Reyting olmadan hiçbir şey olmuyor ama reyting alacağız diye de bütün değerlerimizi, kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi bir tarafa mı bırakacağız?" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) işbirliğinde gerçekleştirilen 4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı, yapımcıların, senaristlerin ve oyuncuların katılımıyla Şişli'de bir otelde yapıldı.

Şahin, toplantıda, "Bu dizi şu kanalda olsaydı ceza yemezdi?" eleştirilerinin yanlış olduğunu iddia ederek, "Mümkün değil, öyle dizi var ki her yerde ceza yer. Öyle dizi var ki hangi kanalda oynarsa oynasın müeyyide uygulanmaz. Bunun kanalla alakası yok, benim fikri yapımla alakası yok, benim anlayışımla alakası yok" ifadelerini kullandı.

"AİLEMLE DİZİ İZLEYEMİYORUM"

Şahin, en fazla cezai yaptırımın 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi gereğince uygulandığını aktardı.

Eşinin ve kızının da "dizi hastası" olduğunu söyleyen Şahin, "Açık söylüyorum size, birlikte dizi izleyemiyoruz. Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum. Öyle yerler oluyor ki kapatıyorum. Diyeceksiniz ki 'Ne güzel kumanda var, kapatsın.' Herkes bu bilinçte oluyor mu sizce?" değerlendirmesini yaptı.