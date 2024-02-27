RTÜK'ten spor yayınlarına gözdağı

RTÜK tarafından Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralardaki yorumlar hakkında inceleme başlatıldı. VOLE’nin izinsiz yayın yaptığını belirten RTÜK, 72 saat süre verildiğini açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralarda kulüplere ve hakem Abdülkadir Bitigen’e yönelik eleştiri ve yorumların 'hakaret' içerdiği belirtilerek ön incelemelerin yapıldığı duyuruldu.

RTÜK açıklamasında bu tür yayınların denetimi konusunda Youtube ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

RTÜK yönetiminin ilgili yayından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile görüştüğü bildirilen açıklamada, “Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK’ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir. Öte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı “VOLE” isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu, bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK’ten lisans almalarının zorunlu olduğu öne sürülen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile İzin ve Tahsisler Dairesinin teknik çalışmalarının ardından mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan ‘VOLE’, lisans alması yönünde uyarılacak ve kuruluşa 72 saat süre verilerek müracaat etmesi beklenecektir. Gereken süre içinde lisans başvurusu yapılmaması halinde ise, platforma erişim engeli için mahkeme süreçleri başlatılacaktır.”