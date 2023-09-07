Rusya: Afrika'ya tahıl planında Türkiye ile anlaştık

Rusya, Rus tahılının Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'de işlenerek yoksul Afrika ülkelerine taşınması planında anlaşmaya varıldığını, yakın gelecekte teknik çalışmaların başlayacağını bildirdi.

Rusya Afrika ülkelerine, Rus tahılının Katar'ın mali desteğiyle Türkiye üzerinden taşınması planına Türkiye'nin ilkesel olarak onay verdiğini açıkladı.

Rusya'nın planı, 1 milyon ton tahılın indirimli fiyat üzerinden Türkiye'ye gönderilmesini ve burada işlendikten sonra Afrika ülkelerine taşınmasını içeriyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, planla ilgili ilkesel olarak anlaşmaya varıldığını, yakın gelecekte tüm taraflarla sevkiyatın teknik detayları üzerine çalışmalara başlanacağını kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasına geri dönmesi için teklif ettiği yeni planı Putin ile değerlendirdiklerini ve kısa sürede beklentileri karşılayacak güzel bir sonuca varmayı umduklarını söylemişti.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZATILMAMIŞTI

Rusya, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda hayata geçirilen Tahıl Koridoru Anlaşması'nı kendi tahıl ve gübre ihracatı önündeki Batı yaptırımlarından kaynaklı engelleri gerekçe göstererek askıya almıştı.

Moskova, anlaşma kapsamında ihraç edilen Ukrayna tahılının önemli bölümünün gelişmiş ülkelere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gittiğini belirterek, yoksul Afrika ülkelerine ücretsiz ya da indirimli fiyatlardan kendi tahılını sevk etmeyi planladığını açıklamıştı.