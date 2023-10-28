Rusya: İsrail'in Gazze bombardımanı uluslararası hukuka aykırı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in ayrım gözetmeksizin bütün Gazze'ye bomba yağdırmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanının "on yıllar boyunca" sürebilecek bir felakete yol açma riski taşıdığını ifade etti.

Belarus devlet haber ajansı Belta'ya konuşan Lavrov, şunları söyledi:

"Terörizmi kınamakla birlikte, rehineler de dahil olmak üzere sivillerin bulunduğu bilinen hedeflere karşı ayrım gözetmeksizin güç kullanarak ve uluslararası insancıl hukuk normlarını ihlal ederek terörizme karşılık verilebileceğini kesinlikle kabul etmiyoruz. İsrail'deki ve yurtdışındaki bazı siyasetçilerin önerdiği gibi Gazze yıkılır ve 2 milyon kişi yerinden edilirse bu, yüzyıllar olmasa bile on yıllar boyunca sürecek bir felakete yol açacaktır."

Lavrov, 'acil bir ateşkesi ve iki devletli çözümü destekleyen Rusya'nın' barış ihtiyacını vurgulamaya devam edeceğini de söyledi:

"İsrail ile temas halindeyiz ve büyükelçimiz düzenli olarak onlarla görüşüyor. Barışçıl bir çözüm aranması ve ilan edilen bu 'yakıp yıkma' stratejisinin uygulanmaması gerektiğine dair mesajlar iletiyoruz."