Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rusya: Ukrayna, Kırım'a İHA'larla saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Kırım'a insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Dünya
  • 16.12.2023 01:27
  • Giriş: 16.12.2023 01:27
  • Güncelleme: 16.12.2023 01:32
Kaynak: AA
Rusya: Ukrayna, Kırım'a İHA'larla saldırı düzenledi
AA

Rusya, Ukrayna'nın, Kırım'a insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan, Moskova saatiyle dün 20.30 ile 22.30 arasında gerçekleştirilen saldırılar hakkındaki açıklamada, Kiev'in, Kırım topraklarındaki hedeflere yönelik, uçak tipi İHA'ları kullanarak, "terör saldırısı" düzenleme girişiminin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rus hava savunma sistemleri, Kırım Yarımadası üzerinde 26 Ukrayna İHA'sını imha etti." ifadelerine yer verildi.

Kırım, 2014'te, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmişti.

1 gün bile sürmedi: Finlandiya, Rusya sınır kapısını yeniden kapatıyor
Rusya ve Kuzey Koreden ekonomik işbirliğini güçlendirme kararı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 