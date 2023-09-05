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Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 38 azaldı

Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 4,8 trilyon rubleye (yaklaşık 50 milyar dolar) geriledi.

Dünya
  • 05.09.2023 13:27
  • Giriş: 05.09.2023 13:27
  • Güncelleme: 05.09.2023 13:29
Kaynak: AA
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Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 38 azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri ağustosta bir önceki aya göre yüzde 20 azalarak 642,7 milyar rubleye düştü.

Yılın ilk 8 ayında Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 4,8 trilyon rubleye kadar inmişti.

Bazı Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrol ve doğal gazı ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltma kararı almıştı.

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