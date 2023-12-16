Saadet-Gelecek grubuna transfer ihtimali

Mustafa BİLDİRCİN

TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde yaptığı konuşmanın ardından yere yığılan Saadet Parti Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in ölümünün ardından Meclis’teki Saadet-Gelecek Grubu düştü. Grup kurabilmek için 20 milletvekiline sahip olma koşulunun sağlanması için bağımsız bir milletvekilinin transfer edilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.

İYİ Parti’den istifa eden ve Meclis faaliyetlerine bağımsız olarak devam eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun Saadet Partisi’ne geçmesi en muhtemel isim olduğu öne sürüldü. Meclis’te bağımsız olan milletvekillerinden Ümit Dikbayır’ın da teklif götürülmesi halinde bu seçeneği değerlendirebileceği bildirildi.

İttifakın kurulmasında önemli rolü bulunan CHP’nin ise süreci yakından takip ettiği kaydedildi. Parti kaynakları, yasama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi gibi birçok konuda TBMM’deki Saadet-Gelecek Grubu’nun bulunmasının önemli olduğuna dikkati çekti. Öte yandan TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler Başkanlık Divanı ve komisyonlarda temsil ediliyor. Siyasi parti grupları cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına sahip oluyor. Genel Kurul’da gruplar adına yapılan konuşmalara 20 dakika verilirken milletvekilleri tarafından yapılan konuşmalar 10 dakikayla sınırlı kalıyor. Gruplar, TBMM’nin çalışmalarına ara verilmesi kararını Genel Kurul’da oylamaya sunabiliyor. Siyasi parti grupları, toplantı zamanını ve diğer günlerde toplantı yapılmasını teklif edebiliyor. Grupların yazılı önergesiyle Genel Kurul’da toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar ve dış politika gibi konularda genel görüşme açılabiliyor.