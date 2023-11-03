Saadet ve Gelecek partilerinden milletvekilleri Gazze'ye destek için Mısır'a gitti

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinden oluşan 4 kişilik heyet, bombardıman ve abluka altındaki Gazze'ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla Mısır'a gitti. Heyette, 4 gün önce hayatını kaybeden Shani Louk'u kıyafeti nedeniyle sosyal medya hesabından hedef gösteren Sema Silkin Ün de yer aldı.

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den oluşan heyet, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Mısır'a hareket etti.

Uçağın hareketinden önce heyet adına basın mensuplarına açıklama yapan Mesut Doğan, Filistin'e 25 gündür bomba yağdığını belirterek, "Sadece şehre değil hastanelere, okullara, sivil insanların yaşadığı alanlara bomba yağıyor" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığının 2 Kasım'da açıkladığı istatistiklere göre 25 günde 9 bin 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Doğan, bunların 3 bin 760'ının çocuk, 2 bin 326'sının da kadın olduğunu aktardı.

Doğan, şunları söyledi: "O algılar üzerinden de tabiri caizse çirkinliği iki boyutlu yürütüyor. Sanki İsrail'de İsrail diye bir devlet var ve o devletin bünyesinde de küçük bir Filistin topluluğu var. Filistinliler de yaramazlık yaptığı için bu olaylar oluyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. İsrail diye bir devlet yok ki. İsrail diye bir işgalci terör devleti var. Oranın sahibi Filistinliler ve Filistinliler topyekun bugün ülkelerini savunuyorlar. Olaya böyle bakmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"NİYETİMİZ GAZZE'YE ULAŞMAK"

Doğan, amaçlarının Filistin'e yapılan yardımları artıracak nitelikte adımlar atmak olduğunu ifade ederek Mısır'dan Gazze'ye ulaşma niyetinde olduklarını dile getirdi.

İSRAİLLİ KADINI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Heyette yer alan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 7 Ekim'de Hamas'ın öncülüğündeki grupların İsrail'e saldırısında müzik festivalinden kaçırılan ve 4 gün önce öldüğü açıklanan Shani Louk'u, kıyafeti nedeniyle hedef göstermişti.

Ün, kamyonet üzerinde Gazze'de dolaştırarak teşhir ettiği 23 yaşındaki İsrail-Almanya çifte vatandaşı Shani Louk'un kıyafeti için, 'gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan biri' demişti.