Sağlık sisteminin kara deliği: Şehir hastanesi

SES İzmir 1 ve 2 No’lu Şubd, “halk için ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz bir sağlık hizmeti istiyoruz” talebiyle Bayraklı Şehir Hastanesi’nde yaşanan sorunlara dair açıklama yaptı. Açıklamada sağlık emekçilerinin talepleri dile getirildi.

BİRGÜN EGE

İzmir’de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 1 ve 2 No’lu Şube, geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başlayan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin önünde toplanarak taleplerini dile getirdi.

SES İzmir 2 No’lu Şube Eşbaşkanı Hava Akcan, ihalesi şeffaf olmayan ve 2015 yılında yapımına başlanıp, 2018 de bitirilmesi planlanan Bayraklı Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 10 yıldır belirsizlik hiç bitmediğini söyledi. Açılışın yılan hikâyesine döndüğünü vurgulayan Akcan, “Sendika olarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmelerimizde ‘Kapanacak hastane var mı? Personel istihdamı çözüldü mü?’ sorularımız hep sorun yok şeklinde yanıtlandı. Şu an kaygılarımızın ne kadar gerçek olduğunu yaşayarak görüyoruz. Maalesef hiç kimsenin hiçbir şey bilmediği, liyakatsizliğin diz boyu olduğu, resmen Şehir Hastanesini yapan şirkete acilen para aktarmak için açıldığı, diğer hastaneleri kapatmasalar da işlevsizleştirdiklerini yaşayarak görmekteyiz. Bir kaos halinde açılan Bayraklı Şehir Hastanesinde hem çalışanlar hem de hastalar için her gün sorunlar çığ gibi büyüyor” dedi.

“AMELİYAT SÜRELERİ 2-3 KATINA ÇIKIYOR”

Kliniklerin tam açılmadığı için sağlık emekçilerinin hangi klinikte mesaiye başlayacağını bilmediğini belirten Akcan, “Hastane genelinde uygulanan çağrı sistemi sebebiyle sağlık hizmetinde aksamalar yaşanıyor hatta bazı aksamalar ne yazık ki hastaların can güvenliğini tehdit ediyor. Ciddi bir malzeme sıkıntısı yaşanması sebebiyle kimi ameliyat süreleri 2-3 katı süreye çıkıyor. Hala yeterli atama yapılmadığı için özellikle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’den emrivaki sözlü görevlendirmeler yapılmaya çalışılıyor” diye konuştu.

İşlevsiz hale gelen diğer hastanelerde hizmet alamayan hastaların en yakın sağlık kurumuna başvurmaya çalıştığını ancak hastaların diğer hastanelerde de sağlık hizmetine ulaşamadığına dikkat çeken Akcan, “Şehrin merkezinde, hastaların daha rahat ulaşabildiği hastanelerde ki kritik bölümler tek tek kapatılıyor. Bu sebeple ne Şehir Hastanesinde ne de diğer hastanelerde tam olarak sağlık hizmeti verilemiyor. Şehir Hastanelerini açarken eşit ulaşılabilir sağlık hizmetinin hiçe sayıldığı, halkın sağlık hizmetine ulaşımının engellendiği kısacası halkın hiç düşünülmediği, sağlık emekçilerinin yok sayıldığı, insan olarak dahi görülmediği ortada. Nerdeyse yaka paça arabalarla personel acilen polikliniklerden toplanarak Şehir Hastanelerine götürüldü” ifadelerini kullandı.

Akcan taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

“-İl genelinde hiçbir hastanenin kapatılmaması.

-Hastaların sağlık hizmetine ulaşmada yaşadığı mağduriyetinin giderilmesi.

-Personelin ulaşım sorunun çözülmesi, ücretsiz servisler konulması.

-Sağlık emekçilerinin çalışma alanlarının 24 saat nöbet tutmaya uygun olarak düzenlenmesi.

-Gönüllü personel harici zorunlu görevlendirmelerin derhal durdurulması.

-Nitelikli sağlık hizmeti verilebilmesi için malzeme vb. eksikliklerin giderilmesi.”