Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri iş bırakacak: Sağlık sisteminden ne halk, ne de emekçiler memnun

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz, 1 Ağustos'ta iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini belirterek, "Uygulanan sağlık sisteminden ne halk, ne de emekçiler memnun. İlaca erişemiyoruz. Muayenede tedavide birçok kalemde katkı, katılım payları ve ilave ücretler ödüyoruz" dedi.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri 1 Ağustos'ta iş bırakma eylemi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz, iş bırakma eylemini yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve 2024-2025 Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde sendikanın görüşlerinin de dikkate alınmasını talep ettikleri için yapacaklarını kaydetti.

İçöz, "Uygulanan sağlık sisteminden ne halk, ne de emekçiler memnun. İlaca erişemiyoruz. Muayenede tedavide birçok kalemde katkı, katılım payları ve ilave ücretler ödüyoruz. Sosyal hizmet alanı sadaka kültürünü ve bağımlılık ilişkisini derinleştiren seçim süreçlerinde seçmen devşirmeye odaklı bir sisteme dönüşmüş. Sosyal hizmet emekçileri ise adeta iktidara seçmen kazandırmak için ev ev bildiri dağıtan, işyerlerinde yoğun işgücü ve angarya çalışma baskısı altında bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

1 Ağustos’un aynı zamanda SES’in kuruluş yıldönümü olduğunu ifade eden Şükran İçöz "Hak verilmez alınır şiarı ile fiili ve meşru mücadeleler sonucu kurulmuş olan sendikamız yine kuruluş yıldönümümüz olan 1 Ağustos günü hem sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hem de halkımızın hakları için alanlarda olacağız" diye konuştu.

"ŞİDDET İLE YAŞAMLARIMIZ KARARTILIYOR"

İçöz’un açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Bugün geldiğimiz aşamada sağlık ve sosyal hizmet emekçileri açlık ve yoksulluk sınırı arasında bir yaşama mahkûm edilmiş durumda. Emekliliğe yansımayan düşük temel ücretlerimizi arttırmak için fazla mesailere kalma, sürekli nöbetler tutmak zorunda kalmaktayız. Temel ücretlerimizin arttırılması yerine her gün yeni formül bulunarak uygulanan ücret rejimi ile mezarda emeklilik dayatılıyor bizlere. 15 Temmuz maaşlarımıza gerçek enflasyon oranında zam yapılmadığı gibi ilave zam diye emekliliğe yansımayan bir yöntem icat edildi. İşyerlerimizde uygulanan şiddet ile yaşamlarımız karartılıyor. Aynı işi yapmamıza, aynı okullardan mezun olmamıza rağmen farklı mali ve özlük haklara mahkûm ediliyoruz."

"Uygulanan sağlık sisteminden ne halk, ne de emekçiler memnun. İlaca erişemiyoruz. Muayenede tedavide birçok kalemde katkı, katılım payları ve ilave ücretler ödüyoruz. Sosyal hizmet alanı sadaka kültürünü ve bağımlılık ilişkisini derinleştiren seçim süreçlerinde seçmen devşirmeye odaklı bir sisteme dönüşmüş. Sosyal hizmet emekçileri ise adeta iktidara seçmen kazandırmak için ev ev bildiri dağıtan, işyerlerinde yoğun işgücü ve angarya çalışma baskısı altında bırakılıyor. Tüm bu sorunlarımıza dikkat çekmek ve 2024-2025 yılı için yapılacak TİS toplantılarında görüşlerimizin dikkate alınması için 1 Ağustos 2023 tarihinde aşağıda yazılı taleplerimiz ile ilgili 1 günlük uyarı amaçlı iş bırakma kararı alınmıştır."

İçöz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın taleplerini ise şu şekilde sıraladı: