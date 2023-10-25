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Şahinkul Fabrikası’nda grev süreci örülüyor

Çalışma Yaşamı
  • 25.10.2023 06:00
  • Giriş: 25.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 25.10.2023 08:06
Şahinkul Fabrikası’nda grev süreci örülüyor
Fotoğraf: Evrensel

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş Bursa Şubesi’nin örgütlü olduğu Şahinkul Fabrikası’nda toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması ve temsilci işçilerin işten atılması üzerine fabrika önünde eylem yapıldı.

Birleşik Metal- İş üyeleri, Şahinkul patronunun toplantı çağrılarına yanıt vermemesi ve işçileri sendikadan istifaya zorlayıp başka sendikayı fabrikaya çağırmasını protesto etti. Fabrika önünde yapılan açıklamada konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, "Tüm engelleme girişimlerine, rağmen Şahinkul’da grev sürecini örmek için mücadelemizi ortaya koyacağız” dedi.

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