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Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Güncel
  • 13.08.2023 10:34
  • Giriş: 13.08.2023 10:34
  • Güncelleme: 13.08.2023 10:40
Kaynak: AA
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Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: AA

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde 9 Ağustos'ta başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, yurttaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

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