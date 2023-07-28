Sakarya’da dalga ve rip akıntısı: Denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ile dalga ve rip akıntısı sebebi ile kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda denize girmek yasaklandı.

Güncel 28.07.2023 10:23 Giriş: 28.07.2023 10:23

Güncelleme: 28.07.2023 10:27 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA