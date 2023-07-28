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Sakarya’da dalga ve rip akıntısı: Denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ile dalga ve rip akıntısı sebebi ile kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda denize girmek yasaklandı.

Güncel
  • 28.07.2023 10:23
  • Giriş: 28.07.2023 10:23
  • Güncelleme: 28.07.2023 10:27
Kaynak: İHA
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Sakarya’da dalga ve rip akıntısı: Denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: İHA

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ve rip akıntısı sebebi ile denize girmek yasaklandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ile dalga ve rip akıntısı sebebi ile denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, yurttaşlara uyarılarda bulundu.

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